Иркутск, , 09:02 — REGNUM В Иркутской области продолжают бороться с последствиями продолжительных проливных дождей. Как сообщает сегодня, 17 сентября, сайт регионального ГУ МЧС РФ, режим повышенной готовности на реагирование в случае возможных чрезвычайных ситуаций действует в девяти муниципальных образованиях Иркутской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

Речь идёт о Шелеховском районе, Тальянском и Большееланском муниципальных образованиях Усольского района, Тулунском районе и Тулуне, Слюдянском, Качугском районах, городах Зима и Иркутск.

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 сентября на реках Кирей, Икей, Зиме и Ушаковке будут сохраняться высокие уровни воды.

«17 и 18 сентября на реке Ие в районе города Тулун ожидается повышение уровня воды на 40—60 см, возможен выход воды на пойму в пониженных участках местности, на реках Лене и Киренге — повышение на 10—30 см, на реке Витим и левобережных притоках реки Ангары прогнозируется преимущественно понижение на 10—35 см», — предупреждают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, продолжительные дожди значительно осложнили паводковую обстановку в Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на утро 17 сентября в регионе потоплены более 100 приусадебных участков и несколько участков дорог.

Читайте ранее в этом сюжете: Паводок наступает: в Приангарье подтоплены более 100 приусадебных участков