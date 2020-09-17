Уфа, , 09:00 — REGNUM Мужчина погиб в ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 17 августа сообщил главный госавтоинспектор региона Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем 16 сентября в Кармаскалинском районе. На 24 км автотрассы Уфа — Инзер — Белорецк произошло столкновение встречных автомобилей ВАЗ-2110, под управлением 32-летнего сельского жителя и «Mitsubishi L200», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

Сообщается, что в этой аварии скончался на месте водитель ВАЗ-2110. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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