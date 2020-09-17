Саяногорск, Хакасия, , 08:58 — REGNUM В Хакасии полицейские расследуют угон двух автомобилей за одну ночь в посёлке Майна. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, к правоохранителям с заявлением обратились хозяева.

Позже обе машины с повреждениями были найдены на соседних улицах. Ещё через некоторое время сотрудники установили личность угонщика и задержали. Выяснилось, что им является молодой житель Саяногорска 1998 года рождения, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Он рассказал, что в ту ночь, будучи в состоянии алкогольного опьянения, собирался поехать из Майны в Саяногорск. Заметив на парковке автомобиль с открытой дверью, он забрался в него, завёл и поехал. Но уже через несколько минут врезался в столб.

«Выбравшись из ВАЗа, парень обратил внимание на еще один автомобиль, окно которого было приоткрыто. Отжав его, он проник в салон, однако и эта поездка в скором времени закончилась так же неудачно, как и предыдущая», — отметили в ведомстве.

Против подозреваемого возбуждены уголовные дела за угон. В полиции также призвали автомобилистов не терять бдительности и закрывать окна и двери своих машин.