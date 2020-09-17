Магадан, Магаданская область, , 09:08 — REGNUM Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту жёсткой посадки на Колыме вертолёта Ми-8Т, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Авиапроисшествие случилось утром 17 сентября.

«Была произведена жесткая посадка на взлётно-посадочную площадку в Магаданской области вертолёта Ми-8Т, находящегося в эксплуатации ООО «ДальнереченскАвиа» (г. Хабаровск). На борту находилось 3 члена экипажа, пострадавших нет. Воздушное судно получило повреждения.

В случае выявления нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования для их устранения», — сказали в транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт аварийно сел на территории золотодобывающей компании «Полиметалл» в Магаданской области.