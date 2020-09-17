Иркутск, , 08:54 — REGNUM Продолжительные дожди значительно осложнили паводковую обстановку в Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на утро 17 сентября в регионе потоплены более 100 приусадебных участков и несколько участков дорог.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

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Так, в населённом пункте Уйгат Тулунского района, где из-за повышения уровня воды в реке Кирей и ручье Углой подтоплен участок автомобильной дороги местного значения, сообщение с населенным пунктом осуществляется водным транспортом. Продукты и медикаменты жителям доставляются спасателями на аэролодке.

В городе Тулуне рекой Ия частично подтоплен участок дороги длиной 150 м, ведущий в садоводство «Солнечный берег». Садоводству угрозы нет, проезд осуществляется по объездной дороге.

В Зиминском районе в населённом пункте Зулумай в результате повышения уровня воды на реке Зиме частично подтоплены дорога между улицами и восемь приусадебных участков.

В Шелеховском районе из-за подъёма воды на реке Олхе в садоводстве «Труд» подтоплено 113 приусадебных участков и пять дачных домов, в садоводстве «Энергетик» подтоплено 20 приусадебных участков, один дачный дом, частично подтоплена дорога вдоль реки.

В Иркутске, в районе Падь Грязнуха, частично подтоплена дорога вдоль реки Ушаковки и 12 участков. В Усольском районе рекой Картагон подтоплена дорога в посёлке Большежилкино.

Ещё 40 приусадебных участков подтоплены в садоводстве «Черемушки-2» Ангарского городского округа в результате подъёма воды в реке Ода.

В Качугском районе, в селе Бирюлька на реке Лене, подтоплен участок автомобильной дороги сообщением Бирюлька — Большая Тарель длиной 150 м, в селе Бутаково на реке Малая Анга подтоплен временный мост на 10-м км автомобильной дороги Анга — Большой Улун.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье, несмотря на осень, обострилась паводковая обстановка: из-за непрекращающихся дождей реки начали выходить из берегов. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напора воды не выдержал мост через реку Ушаковку.