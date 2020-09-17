Красноярск, , 08:52 — REGNUM Частную наркологическую клинику в Красноярске, где произошёл пожар, проверит Росздравнадзор. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко территориальный орган Росздравнадзора по Красноярскому краю проверит частную наркологическую клинику в Красноярске, где во время пожара погибли люди», — уточнили в Росздравнадзоре.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в ночь на сегодня, 17 сентября, в жилом доме города Красноярска, где находится частная наркологическая клиника «Чистый город», произошёл пожар. Погибли четыре человека, еще двое пострадали. Задержан директор клиники.

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