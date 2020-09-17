Хартум, , 08:50 — REGNUM В Судане 41 человек был арестован после изъятия у них большого количества взрывчатых веществ. Об этом сообщает BBC Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, у задержанных изъяли четыре грузовых контейнера с аммиачной селитрой, химическим веществом, которое взорвалось с катастрофическими последствиями в ливанской столице, Бейруте, в прошлом месяце.

Государственный обвинитель заявил, что изъятой взрывчатки было бы достаточно, чтобы взорвать столицу страны, Хартум.

Представитель сил безопасности отметил, что задержанные могли готовить диверсионную кампанию против переходного правительства Судана, хотя он и не представил никаких доказательств своего заявления.