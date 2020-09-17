Иркутск, , 08:44 — REGNUM Паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, по состоянию на утро 17 сентября в связи с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды в реках местами наблюдается выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, участков дорог и приусадебных участков.

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"Жилые дома не подтоплены, угрозы населению нет. На подтопленных участках автодорог выставлены посты ДПС», — поясняют спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Приангарье, несмотря на осень, обострилась паводковая обстановка: из-за непрекращающихся дождей реки начали выходить из берегов. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напора воды не выдержал мост через реку Ушаковку. В регионе действует режим повышенной готовности.

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