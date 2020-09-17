Сургутский район, Югра, , 08:44 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело в отношении главы городского поселения Белый Яр Сургутского района Елены Никифоровой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, Елена Никифорова в период с октября 2019 года по июнь 2020 года выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 лицам, не имеющим права на улучшение жилищных условий.

Тем самым глава поселения нарушила, по мнению следствия, права и законные интересы жителей Белого Яра, состоящих в списке граждан, нуждающихся в жилье социального найма.

Елена Никифорова подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой «СургутинформТВ», администрация Белого Яра заключила 21 договор служебного найма.

«Там один чиновник, а все остальные — учителя, врачи, преподаватели детской школы искусств, спортивных учреждений. Если прокуратура, Следственный комитет найдут нарушения, ответят», — прокомментировал инцидент глава Сургутского района.