Ставрополь, , 08:44 — REGNUM Пласт штукатурки упал на 15-летнюю девочку в одной из школ в городе Ставрополе. После этого ученица была доставлена в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

ЧП произошло 15 сентября текущего года. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В пресс-службе краевой прокуратуры уточнили, что обрушение с потолка части отделочного материала на одну из учениц произошло в ставропольской средней школе №32. Надзорный орган также проводит проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

По информации местных СМИ, пострадавшая школьница получила травмы головы и шеи.