Каа-Хемский район, Тува, , 08:41 — REGNUM Следователи в Туве разбираются в обстоятельствах гибели трёхмесячного ребёнка в посёлке Каа-Хем. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

По данным следствия, в ночь на 13 сентября родители уложили спать младенца на своей кровати.

«Около 03 часов отец обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни. Прибывший на место происшествия экипаж скорой медицинской помощи констатировал смерть мальчика», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено. Установить причину смерти предстоит судмедэкспертам. Расследование уголовного дела продолжается.

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