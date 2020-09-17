Москва, , 08:39 — REGNUM Националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, избивали в СИЗО, утверждает его адвокат Владимир Краснов. Об этом сообщает радиостанция Business FM.

По словам Краснова, в конце июля он разговаривал с Марцинкевичем по видео-конференц-связи. Тогда националист оспаривал в суде сроки уголовного судопроизводства по его последнему делу, а адвокат советовал ему не делать «чистосердечных признаний».

«Там ничего не было, сплошная вода. По моей информации, его в последнее время жесточайше избивали и пытали», — сказал адвокат.

Показания, по словам защитника, из Тесака «выбивали» силовики, которые ранее приходили к нему в красноярском СИЗО. Из Красноярска, напомним, Марцинкевича везли в Москву, Челябинск был промежуточным пунктом содержания.

Краснов отметил, что до отправки в Москву Марцинкевича в Красноярске заставили признаться в убийствах, которые произошли в конце 1990-х — начале 2000-х годов.

«Его поместили в одиночную камеру, чему теперь удивляются те, кто довел его до этого состояния. Он скончался до прихода людей», — сказал юрист.

Как сообщало ИА REGNUM, в следственном комитете предварительно заключили, что смерть Марцинкевича в СИЗО Челябинска не является криминальной. Националиста нашли мёртвым в камере 16 сентября, предположительно, он покончил с собой.