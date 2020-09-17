Благовещенск, , 08:36 — REGNUM В Амурской области, на территории которой 17 сентября идут сильные дожди, затоплены 29 приусадебных участков и два участка дорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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В результате дождевого паводка подтопленными оказались дороги местного значения. Населённых пунктов, оставшихся без транспортного сообщения — нет.

В ЕДДС от населения принимают заявки на откачку воды.

«В ликвидации последствий дождевого паводка задействовано 59 человек и 28 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 17 августа уровень воды в Амуре достиг 594 см при отметке опасного явления 600 см. Спасатели экстренно начали разворачивать водоналивную дамбу для защиты набережной Хабаровска.