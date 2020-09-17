Москва, , 08:31 — REGNUM Сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 14 лесных пожаров на общей площади 936 га. Об этом 17 сентября сообщает ФБУ «Авиалесохрана».

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 16.09.2020 в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 14 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 936 га», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что пожары были ликвидированы на территории Воронежской, Новосибирской, Саратовской и Томской областей, в Хабаровском и Забайкальском краях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и в республике Якутия.

Уточняется, что в настоящее время в России насчитывается 17 лесных пожаров на общей площади 1073 га, на которых ведутся работы по их активной ликвидации.

Кроме этого, указывается, что к тушению лесных пожаров привлечено 706 человек, 165 единицы техники и 3 воздушных судна. На авиационном мониторинге задействовано 45 воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября стало известно, что пожарный катер поступил в распоряжение лесников в Самарской области.