Уфа, , 08:33 — REGNUM 154 человека погибли в текущем году в результате пожаров в Башкирии. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба государственного комитета по республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2020 году в республике зафиксировано около девяти тысяч пожаров, во время которых погибли 154 человека. Из них почти половина погибли из-за неосторожности во время курения. Риск трагических событий увеличивается, если курильщик находится в нетрезвом состоянии. Опасным является также курение в постели.

Отмечается, что 14 сентября текущего года в Чишминском районе из-за неосторожности при курении произошел пожар в садовом доме, при котором погиб 67-летний мужчина.

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