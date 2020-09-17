Красноярск, 17 сентября 2020, 08:17 — REGNUM По Красноярску сегодня, 17 сентября, прокатилась волна анонимных сообщений о минировании объектов. Под эвакуации попали суда и городская администрация.
Так, утром были эвакуированы сотрудники мэрии города. Здание проверили, люди вернулись к работе, сообщает «Красноярский рабочий».
Сообщения о минировании также получили суды Красноярска. Сейчас здания проверяют спецслужбы и кинологи.
Уточняется, что это уже не первый случай массовых сообщений о минировании — в августе В середине «минировали» больницы, суды и аэропорт Красноярска.