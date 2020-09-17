Яковлевский район, Приморский край, , 08:15 — REGNUM В Яковлевском районе Приморья передано в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, которого обвиняют в истязании собственных детей, один из которых скончался, сообщали корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ края.

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Мужчина систематически избивал 13-летнего сына и 11-летнюю дочь за надуманные провинности. Он для наказания использовал разные предметы, бил их ремнём с металлической пряжкой по разным частям тела. Сына он также избивал руками и ногами, металлической тарелкой.

«В результате систематических издевательств дети получили различные телесные повреждения, мальчик при этом получил тяжкие травмы, от которых скончался», — пояснили следователи.

Девочку отправили в реабилитационный центр, в настоящее время её воспитывает опекун.

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря 2019 года до июня 2020 года в Марий Эл мужчина ненадлежащим образом выполнял свои обязанности по воспитанию двоих дочерей в возрасте 13 и 16 лет, последняя была инвалидом.