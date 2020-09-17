Южно-Сахалинск, , 07:57 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,9 в Тихом Океане у Курильских островов. Об этом 17 сентября рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Сейсмическое событие произошло в четверг в 15:59 по местному времени (6:59 мск)», — приводит «Интерфакс» слова представителя РАН.

Также он уточнил, что очаг подземных толчков залегал на глубине 61 км, а его эпицентр располагался на расстоянии около 130 км в северо-восточном направлении от города Северо-Курильск, который находится на острове Парамушир.

Кроме того, указывается, что энергетический класс землетрясения составил 11,3.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября стало известно, что на полуострове Камчатка произошло землетрясение магнитудой 6,7.