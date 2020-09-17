Порт-Морсби, , 07:41 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился в 62 километрах к западу от населенного пункта Пангуна. Его очаг залегал на глубине 82,76 километра. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов островов Кармадек. Пострадавших не было.

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