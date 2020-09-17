Якутск, , 06:58 — REGNUM В Якутии 17 сентября произошёл сбой у операторов связи. Ограничения связаны с аварией на магистральном канале АО «ТрансТелеКом». Частично не работают МТС, «Мегафон» и «Йота», нет интернета и телевещания.

Читайте также: Жителей России предупредили о повышении цен на мобильную связь

Аварийная бригада направлена на устранение неполадок. Операторами сотовой связи ведутся мероприятия по переходу на резервные каналы связи, сообщает «Якутия 24».

В МТС сказали, что повреждений нет, но могут быть локальные ограничения в работе сети из-за работы арендованного канала.

Как сообщало ИА REGNUM, в России до конца 2020 года цены на мобильную связь могут вырасти на 5−7%.