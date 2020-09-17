Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:04 — REGNUM В Новокузнецке полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в избиении водителя скорой помощи в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Было установлено, что пока водитель бригады медиков, прибывшей на вызов к одному из домов на улице Клименко, ожидал фельдшера и медработника, «к нему подошли двое неизвестных и избили». Пострадавший был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Полиция по горячим следам задержала двух подозреваемых, которыми оказались местные жители — ранее судимые мужчины в возрасте 31 года и 33 лет. Задержанные уже признались в содеянном и пояснили, что совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке в ночь на 17 сентября неизвестные избили 56-летнего водителя автомобиля скорой медицинской помощи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Новокузнецке избили водителя скорой помощи