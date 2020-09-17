Благовещенск, , 06:40 — REGNUM В Благовещенске пожилая женщина погибла на улице прямо на пешеходном переходе.

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Известно, что местная жительница 1943 года рождения, переходя дорогу на пересечении улиц Театральной и Красноармейской, почувствовала себя плохо. Один из очевидцев пытался оказать помощь, но не успел.

«Бабушка переходила дорогу, ей стало плохо, и она умерла», — цитирует очевидцев Amur.life.

В полиции сообщили, что женщина на момент приезда медиков скончалась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске Амурской области в районе городской больницы утром 16 сентября обнаружен труп мужчины без видимых телесных повреждений.