Кемерово, , 06:37 — REGNUM В Кузбассе полицейские по горячим следам задержали подозреваемых в нападении на водителя скорой помощи. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Напомним, в Новокузнецке сегодня ночью, 17 сентября, неизвестные напали на водителя бригады скорой помощи.

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Выяснилось, что водитель скорой помощи прибыл на вызов к одному из домов на улице Клименко. В то время, когда он ожидал фельдшера и медработника, к нему подошли двое неизвестных и избили. 56-летний мужчина был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

«По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа. Благодаря уликам, обнаруженным и изъятым на месте происшествия экспертом-криминалистом, полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали нападавших. Оба они дали признательные показания и пояснили, что избили водителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в ведомстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ — «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».