Посёлок городского типа Омсукчан, Магаданская область, 17 сентября 2020, 06:39 — REGNUM В Магаданской области совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8.
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Происшествие случилось 17 сентября, в 160 км от посёлка Омсукчан. Вертолёт аварийно сел на территории золотодобывающей компании «Полиметалл». Воздушное судно принадлежит «Дальнереченск авиа», пишет РЕН ТВ.
Предварительно известно, что на борту находились три человека. О пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, два человека пострадали при аварийной посадке вертолёта в Сочи. Инцидент произошёл днём 26 августа.