Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:20 — REGNUM В Новокузнецке сегодня ночью, 17 сентября, неизвестные напали на водителя бригады скорой помощи. Это произошло в Заводском районе города.

«56-летний водитель скорой медицинской помощи был избит неизвестными, пока бригада была на вызове, —, сообщили «Сибдепо» в областном Центре медицины катастроф. — В состоянии средней степени тяжести госпитализирован в стационар».

Отметим, что ранее, 10 сентября, новокузнечанин набросился на врача местной клиники из-за якобы не выписанного ему рецепта.