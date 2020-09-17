Петропавловск-Камчатский, , 06:17 — REGNUM На Камчатке начальника полиции ОМВД России по Елизовскому району и начальника ОМВД России по Елизовскому району подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Выяснилось, что полицейские получали взятки систематически. Следствием установлено, что подчиненный давал им взятки деньгами в сумме более 200 тыс. рублей. А от браконьеров полицейские получили 26 хвостов рыбы лососевых пород. Последние давали взятки за то, чтобы полиция «не видела» незаконной рыбалки в Елизовском районе.

Подозреваемые в получении взяток сотрудники полиции задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено расследование уголовного дела против бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Невинномысску (Ставропольский край), который обвиняется в покушении на мошенничество. Материалы переданы в суд.