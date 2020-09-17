Красноярск, , 06:05 — REGNUM Прокуратура Красноярского края начала проверку по факту гибели людей при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске, сообщает пресс-служба ведомства.

«Организована проверка по факту пожара, произошедшего ночью 17 сентября 2020 года в наркологической клинике», — заявили в ведомстве.

При этом само дело находится на контроле прокурора Красноярского края. В ходе проверки ведомство даст правовую оценку по соблюдению законов РФ об обеспечении пожарной безопасности, а также о наркологической помощи гражданам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 17 сентября произошел пожар в жилом доме города Красноярска, где располагалась частная наркологическая клиника «Чистый город». Пожар был ликвидирован, однако в результате возгорания погибли четыре человека. Еще двое пострадали, их направили в ожоговый центр при краевой больнице. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

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