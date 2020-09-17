Монтгомери, США, , 06:00 — REGNUM В городе Ориндж-Бич (штат Алабама, США) в результате воздействия тропического шторма «Салли» погиб человек. Об этом 16 сентября со ссылкой на мэра Тони Кеннона сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что это первая жертва «Салли» после его обрушения (в качестве урагана второй категории) на американское побережье Мексиканского залива. Дополнительной информации об обстоятельствах гибели человека пока не сообщается.

В результате обрушения урагана «Салли» на побережье Мексиканского залива прошлой ночью, во Флориде и на юге Алабамы произошло «катастрофическое и угрожающее жизням людей наводнение», лишившее электроэнергии порядка полумиллиона жителей региона. В ряде городов власти ввели комендантский час.

Как сообщало ИА REGNUM, перемещающийся над территорией побережья штата Флорида ураган «Салли» ослабел до тропического шторма. По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, скорость ветра внутри"Салли» понизилась до 26,8 м/с.

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