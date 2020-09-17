Новосибирск, , 05:02 — REGNUM В Новосибирской области, по данным синоптиков, в ближайшие дни прогнозируется высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Только за сутки зафиксированы и ликвидированы 13 термических точек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Увеличивается риск возникновения природных пожаров по причинам нарушений гражданами правил пожарной безопасности при нахождении на природе, в лесных массивах и в садовых обществах, — отметили в ведомстве. — Все термоточки при помощи космомониторинга были зафиксированы на территории Чистоозерного района Новосибирской области. Горение сухой растительности возникает из-за нарушений правил пожарной безопасности, когда местные жители или отдыхающие разжигают костры и мангалы, выжигают траву на огородах, дачных и приусадебных участках».

С начала пожароопасного сезона за нарушения требований правил пожарной безопасности в природной среде к административной ответственности привлечён 771 новосибирец.