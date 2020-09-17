Красноярск, , 04:57 — REGNUM Двух пострадавших при пожаре, произошедшем в частном наркологическом центре в Красноярке, направили в ожоговый цент краевой клинической больницы, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

«Двое госпитализированы в ожоговый центр», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее произошел пожар в жилом доме в Красноярске, где располагалась частная наркологическая клиника «Чистый город». Пожар был ликвидирован, в результате возгорания погибли четыре человека, еще двое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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