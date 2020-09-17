Новокузнецк, Кемеровская область, , 04:58 — REGNUM В Новокузнецке в ночь на 17 сентября неизвестные избили водителя автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Кемеровского областного центра медицины катастроф.

«Сегодня ночью в Новокузнецке, пока бригада была на выезде, неизвестные избили водителя скорой помощи. В состоянии средней степени тяжести он госпитализирован», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Центра.

Информация о произошедшем будет передана в правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Узморье Энгельсского района Саратовской области произошло нападение на фельдшера скорой медицинской помощи. Пациент разбил медработнику голову и сломал нос.

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