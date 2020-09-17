Якутск, , 04:21 — REGNUM В Ленском районе Якутии в полицию обратился индивидуальный предприниматель с заявлением о краже из квартиры 2100 долларов США и 1000 евро. Материальный ущерб составил более 250 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM УМВД республики.

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Оперативники установили личность подозреваемого в краже — им оказался 44-летний иностранный рабочий, который делал ремонт в квартире потерпевшего.

Выяснилось, что предприниматель сам отдал рабочим ключи от сейфа для его демонтажа. Заканчивая ремонт, один из нанятых работников открыл сейф и похитил деньги. Хозяин квартиры пропажу валюты обнаружил лишь через десять дней. За это время гастарбайтер успел перечислить похищенные деньги своим родным в одну из стран СНГ.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге пенсионерка лишилась денег и украшений из золота и серебра после того, как её дома посетила женщина, представившаяся врачом из поликлиники. Ущерб оценён в более чем 170 тыс. рублей.