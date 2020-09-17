Финикс , США, , 04:02 — REGNUM Офицер службы безопасности суда в американском городе Финикс в штате Аризона ранен 68-летним мужчиной, находившимся за рулем автомобиля, сообщается на странице в Twitter городского отделения ФБР.

Подозреваемый, которого зовут Джеймс Ли Карр, стрелял из транспортного средства в момент движения. Он задержан и ему предъявлены обвинения. Потерпевший, получил ранения, не опасные для жизни, и был доставлен в больницу. Отмечается, что на нем был защитный жилет.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября в результате инцидента со стрельбой на территории кампуса университета в американском городе Сан-Хосе погибли два человека и еще четверо пострадали.

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