Арсеньев, Приморский край, , 03:41 — REGNUM В Арсеньеве Приморского края в детском саду №20 ввели локальный режим ЧС — из-за недобросовестного подрядчика учреждение затопили дожди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Родители детей, посещающих этот сад, обратились к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой вмешаться в ситуацию — компания-подрядчик «КАМ-ДВ» вскрыла крышу детского сада и не закончила её ремонт в обозначенные сроки. В результате ливневых дождей, с 13 на 14 сентября произошла протечка кровли на площади 300 кв. метров, на стенах появился грибок, здание обесточено. 120 детей остались без возможность посещать дошкольное учреждение.

Кожемяко посетил сад во время рабочей поездки в Арсеньев 16 сентября.

«Подрядчику будет вменён ущерб, который подсчитают эксперты. Он не уложился в сроки, материалы будут направлены в Федеральную антимонопольную службу для признания его недобросовестным исполнителем. На социальных объектах такие подрядчики работать не будут», — сказал глава Приморья.

Он поручил мэру Арсеньева Владимиру Пивню оперативно восстановить детский сад.

«Вводите локальный ЧС. Сейчас нужно быстро накрыть крышу, вывезти старую кровлю, подключить часть сада к электричеству, организовать питание и распределить группы до полного восстановления объекта», — дал указания Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик за свои средства должен устранить нарушения, допущенные при капитальном ремонте главного корпуса стационара ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».