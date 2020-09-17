Петропавловск-Камчатский, , 03:31 — REGNUM На Камчатке в Елизово сотрудники ФСБ задержали начальника районного отдела полиции и его заместителя, сообщает ИА «Кам 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Официальных комментариев о задержании полицейских пока нет. В ФСБ подробности также не сообщают.

Начальником Елизовского отдела МВД РФ является Дмитрий Голиков, его заместителем — Вячеслав Корабейников.

Предполагается, что полицейских подозревают в получении взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курске уголовное дело в отношении троих сотрудников полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, рассмотрит Промышленный районный суд.