Красноярск, , 03:18 — REGNUM По факту гибели четверых пациентов при пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске возбуждено уголовное дело. Об этом 17 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В сообщении ведомства говорится о том, что при тушении пожара в помещении клиники были «обнаружены тела четверых пациентов с признаками термического воздействия». В связи с чем следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства трагедии.

Напомним, информация о возгорании в жилом доме с административными помещениями (частной наркологической клиникой «Чистый город») по адресу проспект Мира, дом 115а, поступила в дежурную часть 03:56 по местному времени. В 04:29 пожар был локализован, в 05:19 — ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске при пожаре в частной наркологической клинике на проспекте Мира в ночь на 17 сентября погибли четыре человека и пострадали двое.

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