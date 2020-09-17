Красноярск, , 02:51 — REGNUM В Красноярске при пожаре в частной наркологической клинике на проспекте Мира в ночь на 17 сентября погибли четыре человека и пострадали двое. Об этом журналистам сообщил в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Информация о возгорании в жилом доме с административными помещениями по адресу проспект Мира, дом 115а, поступила в дежурную часть 03:56 по местному времени. В 04:29 пожар был локализован, в 05:19 — ликвидирован.

Очаг пожара площадью 10 кв. метров находился в расположенном на первом этаже кабинете частной наркологической клиники «Чистый город», расположенной на проспекте Мира в Красноярске.

По предварительным данным СК РФ, в ходе тушения пожара были обнаружены тела четверых погибших пациентов. Два человека пострадали.

Уточняется, что из помещения клиники всего было эвакуировано 16 человек. Из подъезда дома было также эвакуировано 12 жильцов, включая одного ребёнка. Для их обогрева на место произошедшего был направлен автобус.

В тушении пожара участвовало 37 человек и 13 единиц спецтехники.