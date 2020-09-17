Сан-Хосе, США, , 02:06 — REGNUM Инцидент со стрельбой произошел на территории кампуса университета в американском Сан-Хосе, сообщает пресс-служба городской полиции.

В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Все пострадавшие были госпитализированы. Полиции пока не удалось установить личности подозреваемых. Других подробностей инцидента не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября перестрелка произошла во время вечеринки возле университета Ратгерса в американском Нью-Джерси. В результате стрельбы погибли два человека, еще шестеро были ранены.

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