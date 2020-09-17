Монреаль, Канада, , 01:59 — REGNUM Девять человек, в том числе двое детей, были сбиты в результате наезда автомобиля в канадском городе Монреаль, передает телеканал CTV со ссылкой на департамент полиции.

За рулем транспортного средства находился 38-летний мужчина, которого полицейские задержали. Сперва он наехал на первого пешехода и уехал с места ДТП. Недалеко от этого места мужчина сбил еще восемь человек.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу. В полиции отметили, что, по словам очевидцев, водитель двигался на небольшой, но в какой-то момент выехал на тротуар. Ведется расследование причин случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года в результате столкновения около 200 автомобилей в Монреале погибли два человека.

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