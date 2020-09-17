Аккра, , 00:21 — REGNUM Автомобиль столкнулся с микроавтобусом на юге Ганы, сообщает пресс-служба ганской полиции.

Сообщается, что автомобиль ехал из Такоради в Аккру, однако во время движения столкнулся со встречным микроавтобусом.

«Три человека погибли на месте, двое погибли по пути в католическую больницу Апам, еще двое скончались в медучреждении», — заявил представитель полиции.

При этом водители транспортных средств получили травмы и были госпитализированы. О состоянии их здоровья не сообщается. Других подробностей ДТП не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября водитель маршрутного такси устроил массовое ДТП в Брянске — там столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека.