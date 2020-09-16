Архангельск, , 21:31 — REGNUM Недропользователи, работающие на территории Ненецкого автономного округа пересмотрят размер налоговых отчислений в окружную казну. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

«В последнее время был проведен ряд переговоров с недропользователями, работающими на территории округа. Все они сейчас будут корректировать свои отчисления в окружную казну. Налоговая служба подготовит прогноз в ближайшее время», — сказал глава региона Юрий Бездудный.

По состоянию на 14 сентября 2020 года с начала года в окружную казну поступило 12,996 млрд рублей при годовом плане 20,769 млрд.

Расходы бюджета с начала года составили 14,63 млрд при годовом плане 23,93 млрд рублей, исполнение по расходам составило 61%. Основные расходы пришлись на бюджетные учреждения, социальные выплаты населению, поддержку в форме субсидий юридическим лицам, инвестиции в госсобственность и содержание казенных учреждений округа. Дефицит окружного бюджета составляет 1,64 млрд при годовом плане 3,13 млрд рублей.

Государственный долг по состоянию на 14 сентября 2020 года составляет 2,34 млрд рублей. За обслуживание госдолга с начала года уплачено 90 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной Бездудный сообщил, что НАО может потерять в 2020 году 7 млрд рублей по причине падения цен на нефть.