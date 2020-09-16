Нижний Новгород, , 20:38 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назначил проверку соблюдения замгубернатором и главой регионального минздрава Давидом Мелик-Гусейновым запретов, установленных нормативными правовыми актами РФ и области. Об этом подписано соответствующее распоряжение.

Таким образом Никитин отреагировал на представление прокуратуры, которое было внесено ранее в адрес губернатора по вопросу участия главы минздрава в коммерческой деятельности.

«По предварительным данным, с 2015 года финансовая деятельность в ИП Д. Мелик-Гусейнова не осуществлялась. В ООО «Кавминводы ФАРМ» лицензия на торговлю розничными лекарственными средствами в специализированных магазинах аннулирована в 2015 году, компания также не осуществляла финансовую деятельность с 2014 года. В подтверждение данной информации отправлены официальные запросы в регистрирующие органы», — отметили в областном правительстве.

Уточняется, что в настоящее время Мелик-Гусейнов не является ни индивидуальным предпринимателем, ни учредителем ООО.

ИА REGNUM напоминает, несколько дней назад стало известно, что Никитину внесено представление в связи с нарушением его заместителем Давидом Мелик-Гусейновым требований ст. 12.1 ФЗ «О противодействии коррупции», которое касается участия чиновником в коммерческой деятельности. По данным проверки уточнял «Коммерсантъ-Приволжье», в марте Мелик-Гусейнов был назначен замгубернатора Нижегородской области, при этом из состава учредителей ООО «Кавминводы Фарм» (семейный аптечный бизнес) в Пятигорске, который возглавляет отец чиновника, он не вышел.

Вместе с тем, согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), глава минздрава вышел из состава участников ООО в августе.

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