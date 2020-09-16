Краснодар, , 20:35 — REGNUM Подпольный серпентарий, в котором нелегально разводили редких змей, обнаружен в многоэтажном доме в Краснодаре, сообщает 16 сентября пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Змеиный питомник был выявлен после того, как из него сбежал питон и напугал соседей.

Перепуганная женщина обратилась в экстренные службы, которые быстро установили, что удав сбежал из соседней квартиры.

После этого в соседней квартире был обнаружен нелегальный серпентарий, где редкие рептилии выращивались на продажу.

В квартире было обнаружено 16 змей, в том числе императорский удав и ковровый питон, которые признаны исчезающими в живой природе.

Рептилии изъяты и переданы на ответственное хранение в краснодарский зоопарк «Сафари-парк».

На хозяина квартиры заведено административное дело по статье 8.35 КоАП РФ («Содержание, приобретение, продажа либо пересылка животных без надлежащего на то разрешения или с нарушением установленных условий»).

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