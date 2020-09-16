Курган, , 20:27 — REGNUM В отношении директора Курганского техникума сервиса и технологий возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Прокурорская проверка установила, что должностными лицами Курганского техникума сервиса и технологий производились денежные поборы с работников и студентов. Мастерам производственного обучения давались поручения ходатайствовать о материальном поощрении студентов из стипендиального фонда в завышенном размере. Часть от суммы поощрения отдавалась ученикам, другая часть тратилась руководством на собственные нужды или нужды техникума. Аналогичным образом по указанию руководства преподавателями и мастерами возвращалась часть или все премиальные.

Кроме того, директор учебного учреждения оплатила наложенный Роспотребнадзором штраф из премиальных, начисленных завхозу.

По результатам проверки в отношении директора Курганского техникума сервиса и технологий возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).