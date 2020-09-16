Шри-Джаяварденепура-Котте, , 19:51 — REGNUM Власти Шри-Ланки потребовали не менее 340 млн рупий ($1,89 млн) от владельцев пострадавшего от пожара супертанкера New Diamond за помощь, оказанную судну, 16 сентября сообщает агентство Reuters.

Пожар на танкере New Diamond начался 3 сентября и был потушен только на прошлой неделе. В тушении танкера участвовали ВМФ Шри-Ланки, Индии и России.

Индийский танкер New Diamond с примерно 2 млн баррелей нефти на борту до сих пор находится в водах Шри-Ланки. Масштабного разлива нефти из танкера удалось избежать.

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