Сосногорск, , 19:30 — REGNUM В Коми идет доследственная проверка по факту гибели жителя Сосногорска — мужчина скончался в тот момент, когда его пытались задержать правоохранители.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском СУ СКР, перед смертью мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, разбил в подъезде дома почтовые ящики и угрожал прохожим, которые и вызвали полицию. В тот момент, когда дебошира заключили в наручники, ему стало плохо. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, причина смерти — «внезапная сердечная смерть на фоне алкогольного опьянения».