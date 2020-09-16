Альменевский район, Курганская область, , 18:01 — REGNUM В Курганской области осуждён сельский житель, который изнасиловал свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Установлено, что в 2019 году 31-летний житель села Альменево систематически избивал жену и свою семилетнюю дочь, порол ребёнка кустами крапивы. В декабре 2019 года он изнасиловал малолетнюю девочку.

В настоящее время девочка проживает с матерью. Отцу-насильнику судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.