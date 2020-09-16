Ижевск, , 16:53 — REGNUM Управление уголовного розыска МВД по Удмуртии вновь объявило о розыске девочки-подростка. Она ушла из дома 15 сентября около 13:00 по местному времени.

На вид ребёнку 12−13 лет, рост около 155 см, среднего телосложения, волосы темно-русые до пояса. Была одета в зеленую болоньевую куртку с капюшоном, зеленые штаны джоггеры, черные кроссовки на белой платформе. С собой у пропавшей синий портфель.

Правоохранители просят сообщать любую информацию о местонахождении ребенка по телефону 8−904−310−31−60.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября в Ижевске ушли из дома и не вернулись ещё две девочки. Одна из девочек проживает на улице Баранова, другая — на Воткинском шоссе. До настоящего времени они домой не вернулись, об их местонахождении ничего не известно.

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