Краснодар, , 16:42 — REGNUM Две девочки 13 и 14 лет пропали в Краснодаре 14 сентября, по факту пропажи детей возбуждено уголовное дело, об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного комитета России 16 сентября.

По предварительным данным, девочки пропали днём 14 сентября в станице Елизаветинской — они отправились на прогулку на велосипедах и не вернулись. Рост 13-летней девочки 152 см, на момент исчезновения была одета в футболку черного цвета, лосины темно-серого цвета с черными карманами. Вторая девочка — ростом 156 см, была одета в джинсы черного цвета, футболку бирюзового цвета, кеды черного цвета.

В станице работают следователи-криминалисты. В районе предполагаемого исчезновения детей ведутся масштабные поиски — к ним привлечено более 100 человек: полиция, казаки, волонтёры.