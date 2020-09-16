Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM В Ростовской области по подозрению в торговле наркотиками задержаны шесть человек. По оперативной информации, сбытом запрещённых веществ занимались жители Азова в возрасте от 47 лет до 51 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 16 сентября.

В ходе обысков по месту жительства одного из подозреваемых было найдено и изъято более двух мешков с веществом растительного происхождения. Предполагаемым поставщиком наркотиков является 51-летний мужчина, который был ранее судим за браконьерство. У пятерых участников банды также изъяты свёртки с марихуаной весом почти 13 килограммов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».